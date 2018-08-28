SOCAR Energy Ukraine увеличит оптовые продажи
SOCAR Energy Ukraine ("дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) до конца текущего года планирует расширить географию присутствия в сфере мелкооптовых продаж. Об этом сообщили Trend в компании, передает Day.Az.
"За последние два года SOCAR в 8 раз увеличил объемы поставок авиационного топлива в Украину, более чем в два раза - сжиженного газа и дизеля. Клиентская база включает свыше 2000 контрагентов, которые покупают нефтепродукты мелким и крупным оптом. Среди них как государственные компании, такие как Федеральное агентство по государственным резервам, ПАО "Украинская железная дорога", так и частный бизнес". До конца текущего года планируем расшить географию присутствия в секторе мелкооптового направления", - сказали в компании.
В SOCAR Energy Ukraine также отметили, что выбрали внедрение инновационных технологий в качестве одного из приоритетных направлений развития своей деятельности.
"Визитная карточка компании SOCAR Energy Ukraine - высокий уровень сервиса и реализация качественного топлива в сети АЗС SOCAR. Восемь лет назад мы предложили украинскому рынку стандарты обслуживания, соответствующие уровню пятизвездочного отеля. Сегодня наша задача - удержать первенство в этой области. Поэтому мы временно не планируем значительного расширения количества АЗС. Мы сконцентрированы на улучшении производственных процессов и внедрении инновационных технологий для повышения скорости обслуживания и комфорта клиентов", - отметили в компании.
SOCAR работает в Украине с 2008 года. Сеть АЗС SOCAR насчитывает 59 АЗС и два нефтеналивных бункеровщика, которые расположены в 11 областях страны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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