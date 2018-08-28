Межбанк Азербайджана и Карьерный центр "ASAN kadr" начали новый проект - ФОТО

В центре "Dreamland Baku" состоялась презентация проекта #SMM2018 Business Breakfast, спонсируемого Международным Банком Азербайджана и Карьерным Центром "ASAN kadr".

Выступив на церемонии открытия со вступительной речью, руководитель проекта #SMM2018 Business Breakfast Ляман Ахмедова отметила, что этот проект существует уже на протяжении трех лет: "В этом году интерес к нашему проекту ощутимо возрос. К нам обратились сотни молодых людей, изъявив желание поучаствовать. Мы надеемся, что предстоящие два месяца будут полезны для всех нас. Знания и навыки, полученные в ходе обучения, сделают наших участников еще более успешными в их будущей деятельности. Хочу выразить особую благодарность нашему главному спонсору - Международному Банку Азербайджана за поддержку".

Начальник отдела маркетинговых коммуникаций Международного Банка Азербайджана Кямал Эминов подчеркнул, что банк всегда поддерживает индивидуальное развитие молодежи и их карьерные достижения. Тот факт, что Международный Банк Азербайджана является главным спонсором проекта также является частью деятельности банка в этом направлении: "На сегодняшний день мы реализовали ряд интересных проектов с ASAN Xidmət и его отдельными организациями. Некоторые из наших проектов все еще продолжаются. Надеюсь, что проект #SMM2018 Business Breakfast станет одним из наших самых успешных проектов и будет играть большую роль в личностном развитии молодежи, формировании деловых отношений, карьерных достижениях".

В проекте, традиционно проводящемся с 2016-го года участвовало 110 молодых людей. 86 из них после тренингов были обеспечены работой по SMM в разных компаниях. В этом году на тренинг было отобрано 60 человек. На церемонии открытия некоторые из выпускников прошлого года делились своими успехами с гостями и участниками.

Следует отметить, что во время обучения известные специалисты научат молодых участников всем тонкостям своего ремесла. Участники познакомятся с такими темами как: Создание команды, Создание бренда, SMM-бизнес, Управление учетными записями в социальных сетях, Методы и инструменты для продвижения бренда, Разработка контента, Социальная ответственность в социальных сетях, Графический дизайн, Связи с общественностью в банковском секторе, Цифровой маркетинг в банковском секторе, Влоггерство, Маркетинг влияния и т.д.

Кроме того, будут организованы деловые завтраки с руководителями отдельных компаний с целью легкой интеграции участников в деловую атмосферу.

Наряду с генеральным спонсором Международным Банком Азербайджана, свою поддержку в проведении тренинга "#SMM2018 Business Breakfast" также окажут Alliance Assist Group, Media Balans, Winter Park Hotel.