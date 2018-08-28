Рынок страхования Азербайджана вырос почти в полтора раза

В январе-июле 2018 года действующие в Азербайджане страховые компании (СК) собрали премии на 459,85 миллиона манатов, что на 42,4 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из отчета Палаты надзора над финансовыми рынками, обнародованного во вторник.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выплаты СК за тот же период составили 145,9 миллиона манатов, что на 1,3 процента больше показателя января-июля 2017 года.

Согласно отчету, 72,7 процента (334,48 миллиона манатов) всех сборов на рынке пришлось на добровольное страхование, 27,3 процента (125,37 миллиона манатов) - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 73,7 процента (107,51 миллиона манатов), а на обязательное страхование пришлось 26,3 процента (около 38,4 миллиона манатов) выплат.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

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