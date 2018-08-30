Amapola Exclusive Events провела ребрендинг к своему 5-летнему юбилею - ФОТО

Сегодня исполняется ровно 5 лет с момента основания компании Amapola Exclusive Events, являющейся профессиональным организатором всех видов корпоративных и частных мероприятий, включая массовые мероприятия на государственном уровне. Компания к своему 5-летнему юбилею провела ребрендинг и обновила фирменный стиль.

Обновления поддерживают основные изменения в компании - её рост и профессионализм, статус мероприятий, набор более сильных кадров и подрядчиков, расширенный и комфортный офис, побуждающий к творчеству и создающий условия для организованной и чётко слаженной работы.

Ключевым изменением в ребрендинге является обновление логотипа, который действовал на протяжении 5 лет с момента основания компании. Поменялось направление основного элемента - цветка мака, что в переводе на испанский означает Amapola. Если раньше он был направлен наклонно, то сейчас он размещён прямо и явно говорит о том, что компания достигла определенного уровня развития, статуса, масштаба деятельности, попросту выросла из того образа, который был создан на стартовом этапе.

Отметим, что за 5 лет существования, была проделана колоссальная работа, компания зарекомендовала себя как организатор крупных государственных проектов, таких как: Международный турнир по конкуру, Гран При Формулы-1, Всемирная Шахматная Олимпиада, Конференция министров Движения Неприсоединения, а также церемоний открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, "Южного газового коридора", завода Socar Polymer и прочие.

Хотелось бы отметить, что наряду с масштабными государственными мероприятиями, компания специализируется также на проектах частного характера. Сегодня недостаточно безупречно организовать свадьбу, юбилей, детский праздник, нужно нечто большее - создать уникальное событие со своей историей и характерами, необходимо добиться того послевкусия, которое ещё долго будет напоминать о событии и передавать настроение гостей праздника. Вот почему команда старается наполнить мероприятия приятной атмосферой, в которой у людей возникали бы только положительные эмоции и исключительно позитивные впечатления.

Более подробно о нас и наших проектах вы можете узнать, перейдя по ссылкам: http://amapola.az/ и http://amapola.az/nashi-proekty/