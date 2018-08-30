Госуслужба занятости обратилась к субъектам малого и среднего бизнеса в Азербайджане

30 августа 2018 13:26

Государственная служба занятости министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана обратилась к субъектам малого и среднего бизнеса.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, постановлением Кабинета министров от 29 декабря 2017 года за номером 616 были утверждены "Правила обеспечения заработных плат страховщиков", согласно которым безработным гражданам, направленным на работу районными (городскими) Центрами занятости Государственной службы занятости в течение определенного промежутка времени (3, 6, 9 или 12 месяцев) будет обеспечена выплата часть их оклада (50%) за счет страховых средств, передает Day.Az.

Желающие принять участие в этой программе должны иметь на момент обращения за плечами не менее 1 года трудового стажа и не иметь непогашенные долги. Число сотрудников, привлеченных работодателем по этой программе, не должно превышать 5% от общего числа его сотрудников.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az