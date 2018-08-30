В Украине предлагают создать совместную ЗСТ с Азербайджаном

Украине и Азербайджану было бы целесообразным создать совместную зону свободной торговли (ЗСТ) для расширения взаимного товарооборота, считает украинский эксперт-экономист Александр Охрименко.

В беседе с Trend эксперт отметил, что вполне реализуемым также может быть проект создания ЗСТ в формате Украина - ЕС - Азербайджан, передает Day.Az.

"Допускаю, что действительно можно получить выгоду от уже существующей зоны свободной торговли Украина - ЕС, и наряду с этим экономически целесообразно создать еще отдельную ЗСТ Украина - Азербайджан", - сказал украинский эксперт.

По его словам, реализация всех этих проектов окажет существенное влияние на уровень двустороннего товарооборота между нашими странами.

"Украина имеет общую границу с ЕС, поэтому этот факт дает возможность для открытия совместных предприятий, которые бы работали в кооперации Украина-ЕС и Азербайджан. Это направление может поднять на существенно высокий уровень сферу логистики", - отметил Охрименко.

Эксперт считает, что в целом Азербайджан и Украина имеют достаточный потенциал для более тесного экономического сотрудничества в ряде отраслей.

"К примеру, на мой взгляд, необходимо более тесно сотрудничать в нефтехимии и химической промышленности. Также остается актуальным и сотрудничество в области машиностроения, прежде всего энергетического. Украина обладает хорошими возможностями по производству продукции энергетического машиностроения, которая могла бы быть выгодна Азербайджану", - заявил Охрименко.

По оценкам эксперта, перспективной сферой для усиления двустороннего сотрудничества является аграрный сектор, и здесь стоит задуматься над организацией совместного производства по выращиванию зерна и других продуктов, а также их последующей переработке.

Объемы товарооборота между двумя странами, продолжил он, могут значительно вырасти на фоне открытия в Киеве торгового дома Азербайджана, так как в перспективе новая бизнес-платформа определенно расширит возможности азербайджанского и украинского бизнеса.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Украиной в первой половине 2018 года составил 343,87 миллиона долларов, в том числе 146,57 миллиона долларов - экспорт азербайджанской продукции.

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