При минсельхозе Азербайджана создан Аграрный консультативный совет - ФОТО

В министерстве сельского хозяйства Азербайджана состоялось заседание с участием крупных компаний, специализирующихся в аграрной сфере. Об этом говорится в четверг в сообщении министерства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступивший на заседании министр сельского хозяйства Инам Керимов отметил, что, несмотря на то, что все участники аграрного сектора играют важную роль в его развитии, основная нагрузка ложится на крупные субъекты предпринимательства. По словам министра, целью проведения заседания является оценка факторов, препятствующих развитию аграрного сектора, а также рассмотрение предложений.

Руководящие лица компаний "Azərsun Holding", "Pasha Holding", "Gilan Holding", "CTC Holding", "AS Group İnvestment", "Modern Group", "Agrarco", "AzProtein Foods Group", "Səba Qrup", принимавшие участие в заседании, обсудили направления развития аграрного сектора, обменялись мнениями по проведению совместных мероприятий. В ходе обсуждений была выдвинута инициатива по созданию при министерстве сельского хозяйства Аграрного консультативного совета, специализированного в аграрной сфере. Поддержав данную инициативу Керимов отметил, что учреждение этой структуры предоставит возможность выслушивать проблемы предпринимателей, систематизировать их предложения и преодолевать возникающие трудности.

Президент "Azərsun Holding" Абдулбари Гезал сказал, что создание Аграрного консультативного совета окажет существенную поддержку развитию сельского хозяйства.

Затем состоялись выборы председателя Аграрного консультативного совета при министерстве сельского хозяйства. Единогласным решением участников президент "Azərsun Holding" Абдулбари Гезал был избран председателем Совета, а заведующий отделом по работе с фермерами, кооперативами и ассоциациями министерства сельского хозяйства Араз Исмайлов был избран руководителем Секретариата.

Министр добавил, что в течение ближайшего месяца будет подготовлено Положение Аграрного консультативного совета.

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