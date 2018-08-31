Стартуют продажи Samsung Galaxy Note9.

Компания Samsung Electronics объявила о начале международных продаж своего нового флагманского смартфона Galaxy Note9.

Читайте по теме:

Samsung Galaxy Note 9 - настоящий прорыв на рынке смартфонов. Совсем скоро - в Баку!

В Азербайджане продажи Galaxy Note9 стартуют 31 августа. Старт продаж своего флагмана Samsung сопровождает промоакцией.

Промоакция продлится с 31 августа до 16 сентября, и в этот период каждый покупатель смартфона получит в подарок беспроводное зарядное устройство и набор PowerPack с различными зарядными устройствами и переходниками.

Цена нового смартфона Samsung Galaxy Note9 составит 2099 АZN. Отметим, что покупка возможна и в кредит, тем более что вышеназванные подарки достанутся всем покупателям, в том числе и приобретающим смартфон на кредитной основе. Условие для получения гарантированных подарков одно: надо успеть приобрести Samsung Galaxy Note9 в период с 31 августа по 16 сентября.

Напомним, что в Азербайджане Samsung Galaxy Note9 будет представлен в трех цветовых вариантах - черном, синем и в медном. Samsung Galaxy Note9 - это уникальный продукт который не похож ни на один смартфон на рынке. Внешнее отличие от прошлогоднего Galaxy Note8 - сканер отпечатков пальцев расположен под основной двойной камерой. Смартфон оснащается Super AMOLED экраном с соотношением сторон 18,5:9, диагональю 6,4 дюйма и разрешением Quad HD+ (2960x1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп.

Аппаратной основой стали процессор Exynos 9810. Смартфон выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памятью с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 512 ГБ.

Подробнее о плюсах новой модели можно прочитать здесь, а мы лишь отметим, что размеры нового флагмана составляют 161,9 x 76,4 x 8,8 мм, а его вес - 201 грамм. Ну и вновь напомним про крупнейший апдейт в истории S Pen - стилус для Samsung Galaxy Note9, который можно будет использовать как Bluetooth-контроллер, в том числе управлять таймером спуска затвора, переключением слайдов презентаций, воспроизведением музыки и т.д.

Напомним, что официальными партнерами Samsung в Азербайджане являются Baku Electronics, Kontakt Home, Irshad Electronics, Maxi.az и Soliton. Приобрести новые смартфоны можно будет в любом из магазинов вышеназванных сетей.

Удачных вам покупок!