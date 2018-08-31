В Азербайджане подорожали эти драгметаллы
Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных в пятницу Центральным банком.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Так, унция золота 31 августа подорожала по сравнению с четвергом на 0, 2822 маната, составив 2049,027 маната, платины - на 0,7 маната, до 1353,0895 маната, палладия - на 34,221 маната, до 1662,685 маната. При этом унция серебра подешевела на 0,052 маната, до 24,864 маната.
|
Название
|
31.08.18
|
30.08.18
|
Золото
|
XAU
|
2049,027
|
2046,205
|
Серебро
|
XAG
|
24,864
|
24,9588
|
Платина
|
XPT
|
1353,0895
|
1347,93
|
Палладий
|
XPD
|
1662,685
|
1628,464
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9).
Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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