В Азербайджане подорожали эти драгметаллы

Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных в пятницу Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 31 августа подорожала по сравнению с четвергом на 0, 2822 маната, составив 2049,027 маната, платины - на 0,7 маната, до 1353,0895 маната, палладия - на 34,221 маната, до 1662,685 маната. При этом унция серебра подешевела на 0,052 маната, до 24,864 маната.

Название 31.08.18 30.08.18 Золото XAU 2049,027 2046,205 Серебро XAG 24,864 24,9588 Платина XPT 1353,0895 1347,93 Палладий XPD 1662,685 1628,464

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9).

Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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