В Азербайджане подорожали эти драгметаллы

31 августа 2018 12:04

Цены на банковские металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно, следует из данных, опубликованных в пятницу Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 31 августа подорожала по сравнению с четвергом на 0, 2822 маната, составив 2049,027 маната, платины - на 0,7 маната, до 1353,0895 маната, палладия - на 34,221 маната, до 1662,685 маната. При этом унция серебра подешевела на 0,052 маната, до 24,864 маната.

Название

31.08.18

30.08.18

Золото

XAU

2049,027

2046,205

Серебро

XAG

24,864

24,9588

Платина

 

XPT

1353,0895

1347,93

Палладий

XPD

1662,685

1628,464

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9).

Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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