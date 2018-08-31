В Азербайджане разрабатывается Госпрограмма по развитию животноводства

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в пятницу встретился с членами Ассоциации производителей и экспортеров молока.

На встрече состоялся взаимный обмен мнениями по вопросам развития животноводства в стране.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи члены ассоциации были проинформированы о деятельности новосозданного отдела по работе с фермерами, кооперативами и ассоциациями и Государственной аграрной торговой компанией. Участникам рассказали, что министерство разрабатывает Государственную программу по развитию животноводства в Азербайджане.

Было принято решение еще раз обсудить на следующих встречах с членами Ассоциации озвученные предложения и включить подходящие предложения в проект Государственной программы по развитию животноводства.