В Азербайджане появятся плавающие солнечные электростанции

Азиатский банк развития (АБР) выделил три миллиона долларов на проект технической поддержки развитию солнечной энергетики в Азербайджане, Кыргызыстане и Афганистане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект под названием "Floating Solar Energy Development" был утвержден Советом директоров АБР 17 августа 2018 года. Он предполагает оказание технической поддержки с целью создания плавающих солнечных электростанций в трех странах. Эксперты АБР уверены, что это будет способствовать диверсификации источников энергии, повышению энергобезопасности и снижению вредных выбросов в атмосферу.

"Доступность, пригодность и стоимость территорий являются дополнительными барьерами на пути развития солнечной энергетики. Земли, отведенные под сельскохозяйственные нужды или жилые дома достаточно дороги, в горных же местностях порою трудно установить необходимую инфраструктуру. Установка же солнечных электростанций на водоемах позволяет оптимизировать использование водных и солнечных ресурсов", - отметили в АБР.

Отметим, что мощность энергетической системы Азербайджана составляет более 6 тысяч мегаватт. При этом, по мнению экспертов, потенциал возобновляемых источников энергии в стране составляет свыше 25,3 тысячи мегавольт-ампер. Большая часть потенциала страны в этой сфере приходится на солнечную энергию.

В 2018-2020 годах в рамках стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг (электрической и тепловой энергии, водо- и газоснабжения) Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана планирует реализовать 23 проекта общей стоимостью около 13 миллионов манатов.

АБР был учрежден в 1966 году и его членами являются 67 стран. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму 4,33 миллиарда долларов на реализацию 31 проекта в государственном и частном секторах. За отчетный период АБР также реализовал в республике 45 проектов технической помощи общей суммой в 27,8 миллионов долларов.