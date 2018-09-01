Газпромбанк готов финансировать поставки оборудования для газохимического комплекса SOCAR

Российский Газпромбанк рассматривает возможность финансирования поставок российского оборудования для проекта газохимического комплекса SOCAR GPC на 700 миллионов долларов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом в субботу сказал председатель правления банка Андрей Акимов на церемонии подписания трехстороннего соглашения между азербайджанской госкомпанией SOCAR, ОАО "Газпромбанк" и Российским экспортным центром (РЭЦ).

Документ направлен на удовлетворение потребностей проектов, реализуемых SOCAR, в оборудовании российского производства, а также в работах и услугах. По соглашению, Газпромбанк будет оказывать банковские услуги, а также осуществлять потенциальное финансирование текущей и инвестиционной деятельности в направлении модернизации производственных объектов SOCAR и купли-продажи промышленного оборудования. В свою очередь РЭЦ планирует предоставлять российским коммерческим банкам страховую гарантию на поставки российского оборудования, а также работ и услуг по подряду для SOCAR, и исследовать вопрос субсидирования процентных ставок.

"Подписанное соглашение подтверждает, что сотрудничество между Газпромбанк и SOCAR носит долгосрочный, стратегический и взаимовыгодный характер. Уже сегодня банк в рамках программ господдержки для РЭЦ, рассматривает возможность финансирования поставок российского оборудования на 700 миллионов долларов для проекта газохимического комплекса SOCAR GPC. Это прекрасный пример использования финансовых и технологических возможностей Газпромбанка при реализации самых крупных промышленных проектов", - отметил Акимов.