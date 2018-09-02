Азербайджан назвал приоритетные сферы для создания совместных предприятий с ОАЭ

Азербайджан заинтересован в создании совместных предприятий с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в сферах промышленности, логистики и транспорта. Об этом сказал Trend торговый представитель Азербайджана в Дубае Эльнур Алиев, передает Day.Az.

"В то же время мы заинтересованы в привлечении большого количества арабских компаний в страну, поскольку Азербайджан в силу своего расположения является идеальным рынком для зарубежных инвесторов, так как имеет выход на ключевые рынки соседних стран в регионе", - отметил торгпред.

На сегодняшний день в Азербайджане работают более 250 компаний из ОАЭ. Между странами действуют авиарейсы Баку-Дубай-Баку, Баку-Шарджа-Баку.

В целом, по его словам, Азербайджан и ОАЭ имеют большой потенциал для сотрудничества, и могут успешно развивать кооперацию в сферах промышленности, транспорта, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, туризма и высоких технологий.

"В настоящее время проводится серьезная работа в направлении ускорения динамики роста товарооборота между странами", - сказал торгпред.

По словам Алиева, основная доля экспорта азербайджанской продукции в ОАЭ приходится на Дубай, куда поставляется в основном сельскохозяйственная продукция.

"В Дубай в большом количестве экспортируются овощи и фрукты, и сравнительно в небольших объемах - мясо. Мы планируем в будущем максимально увеличить поставки мяса, учитывая потребности дубайского рынка и растущие возможности производства этого вида продукции в Азербайджане", - сказал торгпред.

В свою очередь, по его словам, Азербайджан импортирует из ОАЭ в основном высокотехнологичную продукцию, электронику, промышленные товары и стройматериалы.

"Учитывая, что ОАЭ являются одними из самых крупных импортеров сельскохозяйственной продукции, мы рассчитываем, что наша высококачественная продукция займет свою нишу на этом перспективном рынке", - сказал Эльнур Алиев.

По словам торгпреда, с учетом того, что ОАЭ имеют серьезный потенциал для реэкспорта, выход азербайджанских товаров на рынок Арабских Эмиратов, в дальнейшем может поспособствовать тому, чтобы наша отечественная продукция появилась и на рынках других стран Персидского залива.

"Помимо сельхозпродукции Азербайджан планирует увеличить поставки в ОАЭ разных видов промышленных товаров (алюминиевых плит, труб и прочее)", - сказал торгпред.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь - июль 2018 года товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ составил 28,457 миллиона долларов, что на 67 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. При этом экспорт из Азербайджана в ОАЭ составил 12,317 миллиона долларов (рост на 58,8 процента), а импорт - 16,139 миллиона долларов (на 73,8 процента).