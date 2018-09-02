Азербайджан готовит стратегию развития оздоровительного туризма

Новая стратегия по развитию оздоровительного туризма в Азербайджане может быть принята до конца 2018 года.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана, президент Всемирной организации оздоровительного туризма Руслан Гулиев.

"Стратегия уже практически готова и в ближайшем будущем должна быть представлена в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана", - сказал Гулиев.

По словам председателя Ассоциации, в начале года планировалось принятие "Плана действий по развитию оздоровительного туризма", рассчитанного на 2018-2020 годы, но из-за реформ в министерстве и создания нового Государственного агентства по туризму данный процесс задерживается.

"В целом принятие плана действий по-прежнему остается приоритетным. Скорее всего, он будет утвержден после того, как будет принята стратегия развития", - сказал Гулиев.

Отметим, что в 2018 году Азербайджан принял от ОАЭ председательство в Всемирной организации оздоровительного туризма. По словам Гулиева, переход руководства во Всемирной организации оздоровительного туризма к Азербайджану будет способствовать еще большему развитию туризма в стране. Азербайджан с 2014 года является членом этой международной организации, в которой представлены 60 стран, в том числе Россия, Великобритания, Германия, Турция и Индия.