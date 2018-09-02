SOCAR сдала в эксплуатацию автозаправочные станции CNG в Турции

2 сентября 2018 18:55

Азербайджанская компания SOCAR CNG сдала в эксплуатацию станции по заправке сжатым природным газом (CNG) для грузовых автомобилей в Турции, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Trend

Отмечается, что данные газозаправочные станции создаются на расстоянии 200-250 км друг от друга, на дорогах, соединяющих такие города, как Стамбул, Анкара, Мерсин, Бурса, Измир друг с другом и с окрестными районами.

В сообщении подчеркивается, что таким образом автомобильным паркам организаций, занятых в таких секторах, как промышленность, туризм, строительство, будет представлен альтернативный экологичный и экономичный вид топлива.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az