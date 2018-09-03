Etihad Airways снижает тарифы на азербайджанском направлении

Авиакомпания Etihad Airways снижает тарифы на перелеты в/из Азербайджана, Бахрейна, Египта, Ливана, Иордании, Саудовской Аравии, Омана, Кувейта. Об этом сообщает в понедельник Gulf News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Новая ценовая политика распространяется на тех, кто летит без дополнительного багажа. Эта система будет аналогична той, которую применяют лоукостеры: пассажиры смогут провозить с собой ручную кладь до семи килограммов, а за дополнительный багаж будут доплачивать.

Gulf News сообщает, что Etihad Airways меняет свою политику на фоне значительных убытков [1,52 миллиарда долларов в 2017 году]. Авиаперевозчик уже предоставил возможность пассажирам эконом-класса покупать еду и напитки во время полета, а также внедрил систему онлайн-аукционов за премиальные места.

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