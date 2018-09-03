В Китае открылся первый винный дом Азербайджана - ФОТО

В понедельник в китайском городе Урумчи открылся "Азербайджанский винный дом". Это первый Винный дом Азербайджана, открытый в зарубежной стране. Об этом говорится в сообщении министерства экономики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На мероприятии, посвященном открытию Винного дома, приняли участие не только официальные лица двух стран, но также азербайджанские производители вина и представители китайских компаний, занимающихся виноторговлей

"Азербайджанский винный дом" создан при поддержке министерства экономики и Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO). Деятельность этой структуры будет нацелена на поддержку экспорта азербайджанской продукции, расширение объема и географии экспорта, поощрения бренда "Made in Azerbaijan", а также на обеспечение еще большего признания на китайском рынке азербайджанских вин и других алкогольных напитков и организации их продажи.

В рамках мероприятии между AZPROMO и китайской компанией "YEMA" был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Согласно сообщению, планируется продолжить открытие винных домов в зарубежных странах.

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