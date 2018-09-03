Вюгар Байрамов: Россия является одним из стратегических партнеров для Азербайджана в реализации экономических проектов в регионе

Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Россию характеризуется как новый этап российско-азербайджанского стратегического партнерства. Предусмотренная в подписанных документах деятельность, определенные в соответствии с этой деятельностью приоритеты, а также шаги, связанные с усилением стратегического партнерства, дают основание говорить, что как межгосударственные отношения, так и отношения с компаниями России будут еще больше развиваться на следующем этапе. Это очень важно с точки зрения экономических интересов обеих стран.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ сказал экономический эксперт Вюгар Байрамов. Эксперт отметил, что в рамках визита были подписаны достаточно значимые для региона документы. "Нужно особо отметить, что Азербайджан и Россия, будучи независимыми государствами, подписали эти документы, защищая свои национальные интересы. Эти договора отвечают интересам обоих государств. Транспортный коридор Север-Юг расценивается как проект, повышающий значимость региона. Реализация этого коридора даст возможность осуществлять грузоперевозки от России до Индии. В то же время, сотрудничество в таможенном и других секторах - документы, которые в будущем будут служить расширению стратегического партнерства обеих стран.

"Россия с экономической точки зрения один из стратегических партнеров Азербайджана. 34 процента ненефтяного экспорта Азербайджана, превышающего 1,5 миллиарда долларов, приходится на долю России. Это говорит о том, что ненефтяной экспорт между Россией и Азербайджаном составляет примерно полмиллиарда долларов. Свыше 90 процентов экспортируемой Азербайджаном аграрной продукции отправляется на российский рынок. В итоге Россия удерживает позицию основного партнера в экспорте ненефтяной и аграрной продукции. Россия является одним из стратегических партнеров для Азербайджана в реализации экономических проектов в регионе. Азербайджан инвестирует в Россию. Россия - одна из стран, инвестирующих в азербайджанскую экономику. Государственный нефтяной фонд осуществляет на российском рынке инвестиционные вложения", - сказал В.Байрамов.

Подчеркнув, что отношения между странами нужно развивать не только на государственном уровне, но и между компаниями, эксперт отметил: "Подписание на последней встрече президентов договора между компаниями и SOCAR свидетельствует о том, что стратегическое партнерство развивается во всех направлениях. Этот визит показывает, что Азербайджан одинаково заинтересован в расширении стратегического партнерства как с развитыми странами Европы, так и с Россией. Это партнерство реализовано в рамках национальных и стратегических интересов Азербайджана".