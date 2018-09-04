Резервы Центробанка Азербайджана значительно выросли

4 сентября 2018 17:32

На конец июля 2018 года находящиеся в распоряжении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) валютные резервы выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 402,3 миллиона долларов (7,9 процента) - до 5 503,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эти цифры приведены в статистических данных, размещенных во вторник на сайте ЦБА.

За июль резервы Центробанка сократились на 43,4 миллиона долларов, а с начала года - на 168,9 миллиона долларов.

В течение прошлого года валютные резервы Центробанка выросли на 1,36 миллиарда долларов, или на 34,2 процента.

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