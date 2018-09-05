Стала известна дата отправки первого груза по транспортному коридору Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция

Первая поставка афганских товаров по международному транспортному коридору Lapis Lazuli, который пролегает через Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу, состоится в октябре, говорится в сообщении министерства промышленности и торговли Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечают в министерстве, первая поставка будет носить тестовый характер и в нее будут включены два контейнера с коврами и драгоценными камнями, которые будут отправлены из портов Акина и Тургунди в Турцию и Голландию.

Директор по транзитным и торговым объектам министерства Яхья Ахлаки сказал, что пилотная поставка позволит странам, участвующим в транспортном коридоре Lapis Lazuli, выявить проблемы, чтобы затем предпринять необходимые шаги для их решения.

По словам Ахлаки, афганские товары будут отправлены в Турцию и Голландию по железной дороге и на грузовых автомобилях и через шесть дней достигнут портов Черного моря.

"На сегодняшнем совещании с транспортными компаниями мы решили перевести часть грузов по железной дороге, а остальные - на грузовых автомобилях и корабле", - сказал Ахлаки.

Между тем, директор международной торговой палаты Абдула Гадир Бахман сказал, что коридор Lapis Lazuli поможет быстро и дешево экспортировать и импортировать товары.

Напомним, что согласно транзитному проекту Lapis Lazuli, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула. Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур, оценивается в два миллиарда долларов. Масштабный проект нацелен на увеличение экономической интеграции региона и наращивание объемов торговли.