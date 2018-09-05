Госнефтефонд Азербайджана о ключевых направлениях инвестиционной стратегии

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) рассматривает географическую диверсификацию в качестве одного из ключевых направлений инвестиционной стратегии. Об этом сообщили Trend в SOFAZ, передает Day.Az.

Отмечается, что за последние годы, с целью создания максимально диверсифицированного глобального портфеля, а также увеличения прибыльности в долгосрочном инвестиционном периоде, Фонд постепенно увеличивает долю более рискованных активов, таких как акции и недвижимость.

"Стоит отметить, что на данный момент наш инвестиционный портфель высоко диверсифицирован не только на уровне видов активов, но и на валютном уровне. На сегодняшний день портфель включает в себя финансовые инструменты, выраженные примерно в 20 валютах. Кроме того, географическая диверсификация тоже является одним из ключевых направлений инвестиционной стратегии Фонда. Таким образом, на данный момент инвестиции распределены по более чем 45 странам", - отметили в SOFAZ.

Фонд намерен продолжить пассивное инвестирование в высокодиверсифицированные индексы.

"Например, индекс "MSCI World" включает в себя более 1600 акций крупных и средних компаний в 23 развитых странах, широко представляя развитые финансовые рынки. Стоит отметить, что эффективность такого типа инвестиций принято рассматривать в долгосрочном периоде, так как он характеризуется сравнительно высокой волатильностью, что означает краткосрочные значительные спады и рост доходности", - сказали в SOFAZ.

В сфере недвижимости в стратегии предусматривается создание полностью диверсифицированного субпортфеля, в котором широко представлены развитые рынки, а также различные типы недвижимости, сообщили в Фонде.

"К примеру, как и ранее упоминалось, уже три года как фонд постепенно перенаправляет фокус на капиталовложения в зарубежные фонды недвижимости, находя данный тип инвестиций наиболее привлекательным, поскольку они увеличивают покупательскую способность и способны диверсифицировать по стратегиям, секторам и странам. Следует отметить, дальнейшие инвестиции в тот или иной финансовый инструмент, выраженный в местной валюте той или иной страны, будут зависеть от проводимых анализов финансовых рынков и экономик этих стран", - отметили в SOFAZ.

Что касается инвестиций в золото, то Фонд продолжит придерживаться пятипроцентного лимита, указанного в инвестиционной политике, подчеркнули в SOFAZ.

Прогнозируемая совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля SOFAZ на 2018 год определена на уровне 60,67 миллиарда манатов.

В то же время инвестиционный портфель SOFAZ может состоять из четырех субпортфелей: портфель долговых обязательств и инструментов денежных рынков - 60 процентов совокупной стоимости портфеля (при этом фонд может инвестировать максимум пять процентов в долговые обязательства паевых фондов, которые не имеют кредитного рейтинга), портфель акций - 25 процентов (при этом максимум пять процентов могут быть инвестированы в акции паевых фондов), портфель недвижимости - 10 процентов, портфель золота - пять процентов.

Валютная структура инвестиционного портфеля SOFAZ выглядит следующим образом: до 50 процентов активов могут быть выражены в долларах, 35 процентов - в евро, пять процентов - в британских фунтах, 10 процентов - в других валютах.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

Активы SOFAZ по итогам первого полугодия 2018 года увеличились на 6,22 процента по сравнению с началом текущего года (35,806 миллиарда долларов), составив 38,036 миллиарда долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.