В Азербайджане изменен размер таможенных пошлин на импорт картофеля

В Азербайджане до 31 октября 2018 года ставка таможенной пошлины на импорт картофеля в страну будут составлять 30 процентов от его таможенной стоимости. Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новые тарифы распространяются на урожаи, собранные с первого января по 30 июня. Ранее тарифы на импорт картофеля, собранного в этот период, составляли 15 процентов от его таможенной стоимости.

Тарифы на картофель, собранный в другой период, остались без изменений и составляют 15 процентов от таможенной стоимости товара.

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