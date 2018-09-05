В Азербайджане изменен размер таможенных пошлин на импорт картофеля
5 сентября 2018 10:05 263
В Азербайджане до 31 октября 2018 года ставка таможенной пошлины на импорт картофеля в страну будут составлять 30 процентов от его таможенной стоимости. Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новые тарифы распространяются на урожаи, собранные с первого января по 30 июня. Ранее тарифы на импорт картофеля, собранного в этот период, составляли 15 процентов от его таможенной стоимости.
Тарифы на картофель, собранный в другой период, остались без изменений и составляют 15 процентов от таможенной стоимости товара.
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