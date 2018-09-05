В Азербайджане подешевели эти драгметаллы
В среду цены на некоторые банковские металлы - золотые, серебряные и платиновые слитки - в Азербайджане снизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Так, унция золота пятого сентября подешевела по сравнению со вторником на 10,5825 маната, составив 2029,0265 маната, серебра - на 0,5654 маната, до 24,0524, платины - на 14,654 маната, до 1325,8215 маната, палладия - выросла на 5,9925 маната, до 1676,1575 маната.
|
Название
|
05.09.18
|
04.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2029,0265
|
2039,609
|
Серебро
|
XAG
|
24,0524
|
24,6178
|
Платина
|
XPT
|
1325,8215
|
1340,4755
|
Палладий
|
XPD
|
1676,1575
|
1670,165
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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