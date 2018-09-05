Такситные карты придают дополнительную прозрачность всей финансовой системе страны - ФОТО

К сожалению, в последние годы имидж многих банков в Азербайджане серьезно пострадал. Финансовый рынок сузился и кредитным учреждениям приходится прикладывать немало усилий, чтобы вернуть доверие людей. В этой связи, внимания заслуживает запущенный Kapital Bank примерно год назад продукт под названием BirKart, который действительно нацелен на восстановление веры у потребителей в надежность в целом как всех кредитных учреждений страны, так и упрочение среди потребителей и без того высокого имиджа данного финансового института.

Что это за продукт - BirKart, и почему в течение всего одного года число людей, обладающих этой картой, уже достигло 200 тысяч?

Обычная кредитная карта, с помощью которой можно расплачиваться в торговой точке или сервисных центрах, обналичивать в банкомате средства и т.д., - известна всем. Обладатели такой карты прекрасно знают, что любая операция по ней приносит банку доход. То есть предложив ее вам, банк на вас зарабатывает. И это вроде бы естественно и привычно. Однако с прошлого года Kapital Bank выпустил новый вид карты, которая подразумевает совершенно иной принцип действия. Называется она BirKart и является такситной. Этот термин еще новый для нашего финансового рынка и больше распространен на рынке турецком. Между тем, такситная операция подразумевает покупку товаров или услуг с помощью карты в рассрочку. Чтобы сказанное стало ясно, представим себе ситуацию, что вам в банке выдали карту, поместив на нее 1000 манатов в качестве беспроцентного кредита. Предположим, именно такая сумма нужна вам для покупки в магазине определенного товара. Обратившись в один из торговых центров компаний, с которыми BirKart сотрудничает в качестве партнера, вы осуществите платеж и приобретете товар. При этом с карты будет списана сумма, равная только стоимости этого товара и ни копейкой больше. То есть вы заплатите то, что указано на ценнике. Если покупка произведена с рассрочкой в шесть месяцев, то карта сама растянет сумму, равную стоимости товара на количество месяцев и помесячно осуществит платеж. Вам останется лишь регулярно возвращать банку месячный долг, который, кстати, будет автоматически восстанавливаться на карте. То есть по мере возврата средств за покупку, скажем, бытового прибора, на вашей карте вновь будут появляться средства для осуществления новых покупок.

Вы спросите, а в чем разница между этой картой и обычной кредитной картой? Разница существенная. Фактически, банк предоставляет вам деньги без процентов и взамен просит лишь столь же честно и в срок возвращать долг. Но, самое главное, такситная карта позволяет покупать товары в магазинах без надбавки за то, что покупка осуществлена в долг и в рассрочку. Последний пункт очень важен и потому повторимся: любой товар, купленный в рассрочку посредством BirKart, должен быть продан потребителям и клиентам банка за стоимость, указанную на товарной бирке. В этом её уникальность - никаких наценок. И в данном вопросе, как первопроходец, с целью защиты прав своих клиентов, Kapital Bank намерен придерживаться жесткой позиции. А чтобы доказать, что дела у этого финансового учреждения не разнятся со словами, в банке пошли даже на то, что запустили новую акцию, подразумевающую возврат клиентам сумм наценки на товар, купленный через BirKart в двойном размере. То есть если вы являетесь клиентом этого банка и обладателем BirKart, и в какой-либо торговой точке, являющейся партнером BirKart, вам продали товар с дополнительной наценкой, то обязательно стоит обратиться с чеком на товар в банк, где вам выплатят все заплаченное сверху, умножив эту сумму на два.

Да, конечно, у каждого торгового партнера банка своя такситная схема. Согласитесь, что как-то неуместно и несолидно покупать в магазине Z-Style торт, где-то за 30 манатов, и просить при этом рассрочку на год. Там вам предоставят рассрочку в два таксита, что позволит гасить задолженность в течение двух месяцев. А сеть магазинов парфюмерии и косметики IDEAL предоставит максимум 6 месяцев рассрочки, и при покупке товара в этой сети магазинов нельзя будет требовать рассрочку на больший срок. В любом случае партнеры BirKart сами выбирают, сколько такситов предоставить клиентам и зависит это от комиссии, которые у них вычитает банк. Естественно, чем меньше такситы, то есть срок погашения долга, тем меньше и комиссия. И в данном случае любая торговая сеть и сам Kapital Bank исходят из максимального удобства и привлекательности подобных платежей прежде всего для самих клиентов, поскольку от этого зависят и их доходы.

"Все выглядит слишком красиво, чтобы бы быть правдой", - скажете вы, и обязательно приметесь выискивать подвох. Напрасно. Подвохов нет, поскольку такситная операция подразумевает совершенно иные заработки банка без финансовых потерь для клиентов. Банк зарабатывает не на вас, а на партнерах, которых сегодня насчитывает в количестве 881 магазин, принадлежащих в целом 378 брендам, среди которых такие известные, как сеть супермаркетов BRAVO, магазины OPTIMAL Electronics, EMBAWOOD, NEW YORKER и т.д. Но есть и компании среднего уровня, что позволяет Kapital Bank делать упор на широкий круг потребителей и, соответственно, увеличивать число своих клиентов. Причем партнерская сеть банка будет постоянно расти.

Однако возвращаясь к вопросу заработков, выгод и прибыли необходимо сказать, что на каждый товар, конечно же, накладывается своя маржа. Частью этой наложенной стоимости торговые сети с удовольствием и делятся с Kapital Bank за то, что он посредством удобной и выгодной схемы оплаты BirKart привлекает в их пункты продаж людей, которые, к тому же, могут стать постоянными клиентами конкретных торговых компаний. Банк получает прибыль в виде определенной комиссии за то, что он привел в магазин клиента и инвестировал в его рекламу свои средства. И от подобной операции выигрывают все: потребитель от того, что, не имея реально на руках деньги для покупки товара получает возможность в срок его приобрести, Kapital Bank наращивает клиентскую базу, становясь еще более популярным среди населения, и, конечно же, получает свою прибыль в виде комиссионных от продавца, а сам продавец реализует товар, который, возможно, так и лежал бы на его складах, если бы не средства, которыми с потребителем поделился банк.

Чтобы получить BirKart достаточно лишь обратиться в любое отделение Kapital Bank, где, естественно, проверят насколько вы кредитоспособны. Нужно только прийти с удостоверением личности, чтобы банк посредством портала электронного правительства www.e-gov.az смог проверить ваше финансовое состояние и ознакомится с кредитной историей. Есть еще возможность обратиться на короткий номер 8196, отправив СМС с текстом "1" и с вами свяжутся по телефону для дальнейшего оформления. Если вы имеете постоянный источник доходов и их объем позволяет осуществлять покупки товаров в долг, то Kapital Bank предоставит вам BirKart с суммой, равной четырем вашим зарплатам. Кстати, последнее утверждение условно, поскольку максимальная сумма на карте может достигать 10 тысяч манатов. Однако, если вы получаете зарплату или пенсию посредством платежных карт Kapital Bank, то можете рассчитывать на кредит в сумме шестикратной зарплаты. Кстати, посредством BirKart можно осуществлять выплаты и вне партнерской сети магазинов, а также за рубежом. Они тоже будут беспроцентными. Главное, чтобы такая оплата была осуществлена через POS-терминал либо онлайн и возвращена на карту в период до 40 дней.

Несколько слов и о разных типах BirKart. Они выпущены в трех видах, каждый из которых обладает своими преимуществами. Первая, назовем ее условно "красной", стоит 15 манатов, но не факт, что эти деньги придется платить, поскольку, если сделать три покупки и совершить оплату посредством карты, то она автоматически станет бесплатной. Неважно, идет ли речь об оплате коммунальных услуг или покупке продуктов питания. Но если вы приобрели BirKart "красного типа" и в течение 90 дней не совершили трех платежей, то с вашего счета автоматически снимается 15 манатов, что вполне логично, поскольку получается, что, получив в банке карту, которая, кстати, стоит денег, вы не воспользовались ее возможностями.

Второй тип BirKart называется BirKart Сashback. Известный термин, не правда ли? Подразумевает возврат части средств при покупке. Так вот, стоит такая карта 35 манатов и при каждой оплате стоимости товара в партнерских сетях, на счет карты возвращается процент, который определяют сами торговые точки. В зависимости от магазина сумма возврата может достигать и 30%, однако уникальность заключается в том, что Kapital Bank гарантирует своим клиентам - владельцам BirKart Cashback - возврат обратно на счет минимум 1,5% при любых операциях. Кроме того, банк регулярно проводит различные акции, подразумевающие отличные cashback по разным товарам. Однако не стоит забывать, что операция cashback проводится только в том случае, если клиент производит оплату сразу всей стоимости товара, а не по такситу, то есть не в рассрочку.

Третий тип BirKart нацелен на людей, которые любят путешествовать и часто летают. Она называется BirKart Miles, и вместо cashback на карту начисляются мили из расчета "1 манат - 1 миля", которые в будущем можно конвертировать в реальный билет любой авиакомпании по принципу "65 миль равны 1 манату". Кстати, отовариваясь в партнерской сети BirKart, накапливать мили можно будет быстрее, поскольку в зависимости от партнера за каждый потраченный манат можно будет заработать до 20 миль.

Хотелось бы также отметить, что все три карты обладают встроенной в них такситной функцией.

Помимо этого, эта карта также обладает функцией обналичивания. Но с этим вам следует быть осторожнее, потому как совершив такую операцию, сняв деньги посредством нее с банкомата, вы, по сути, возьмете у банка деньги в долг. И тогда на сумму начнет начисляться процент. Так что, вряд ли стоит брать такситную карту для обналичивания. Достаточно лишь помнить, что она также предоставляет подобную возможность.

В завершении вернусь к мысли, с которой начал этот материал. Kapital Bank хочет сделать так, чтобы такситные операции стали широко распространенными, поскольку они беспроцентные и, следовательно, выгодные для потребителей. Но цель заключается не просто в разнообразии финансовых инструментов и расширении ассортимента предоставляемых продуктов. Задача гораздо серьезнее: научить людей делать покупки посредством карточки, когда все совершенные платежи автоматически становятся прозрачными. А это, в свою очередь, несомненно, улучшит ситуацию и во всей финансовой системе страны.

Рауф НАСИРОВ