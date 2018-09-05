Michael Kors – долгожданный магазин скоро в Port Baku mall! - ФОТО

Michael Kors - один из самых любимых брендов во всем мире, теперь будет представлен отдельным бутиком и в Баку.

Магазин, которого так долго все ждали, открывает свои двери очень скоро в Port Baku Mall. И поторопитесь - первые сто покупателей получат от бренда эксклюзивные подарки, которых нет в продаже!

Название этого бренда уже настолько прочно вошло в нашу жизнь, что сегодня трудно уже представить, что Майкл Корс выпустил свою первую коллекцию в 1981-ом, а открыл первый магазин в Нью-Йорке всего лишь в 2000-м году. Но мощь таланта дизайнера сделала его популярным и узнаваемым сразу же. Сегодня постоянными клиентами Корса являются Дженнифер Лопес, Леди Гага, Кэтрин Зета-Джонс, Шерон Стоун, Мишель Обама и еще много знаменитостей с мировым именем. Многие звезды выбирают одежду бренда во время съемок в фильмах. Без нарядов Michael Kors уже много лет не проходит ни одна церемония вручения премии "Оскар".

Секрет популярности бренда, пожалуй, в том, что он вне моды, вне времени, вне возраста. Его одежда проста и одновременна роскошна, и может понравиться женщинам с самыми разными предпочтениями. Корс сумел соединить европейский шарм и американский городской стиль, и благодаря этому покорил оба континента.

Сам он говорит: "Каждый человек должен заниматься тем, чего требует душа, и одновременно быть уверенным в том, что клиенты будут довольны. Ни в коем случае не следует вписываться в модные рамки, ведь люди имеют собственные предпочтения и вкусы, которые необходимо учитывать". И это, действительно, именно то, что нужно добавить каждой женщине в свой гардероб.

Ждем Вас очень скоро по адресу пр-т Нефтчилер, 151, Port Baku Mall, 1-й этаж.