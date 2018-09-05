Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии
5 сентября 2018 14:58 301
В январе-июле текущего года Азербайджан импортировал из Грузии 4 754 автомобиля.
Об этом Report сообщили в Национальной службе статистики Грузии, передает Day.Az.
Согласно сообщению, число экспортированных в Азербайджан автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,6 раза больше.
За отчетный период общая стоимость импортируемых из соседней страны в Азербайджан автомобилей составила 84 471,6 тыс. долларов США, что в 3,3 раза больше в годовом сравнении.
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