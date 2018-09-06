SOCAR планирует значительно увеличить поставки газа в Украину

SOCAR Energy Ukraine ("дочка" азербайджанской госкомпании SOCAR) планирует значительно увеличить поставки природного газа в Украину.

Об этом сообщили эксклюзивно Trend в компании.

"По итогам первого полугодия 2018 года компания SOCAR стала лидером продаж природного газа в Украине среди коммерческих структур. Планируем осенью выйти на рекордный для нас показатель - один миллиард кубометров импортного газа", - сказали в компании.

Отметим, что по итогам первого полугодия текущего года SOCAR Energy Ukraine импортировала в страну 250 миллионов кубометров природного газа.

Это почти в четыре раза больше, чем за тот же период 2017 года. Закупленный ресурс компания поставляет как бытовым потребителям, так и крупным бизнес-структурам.

SOCAR работает в Украине с 2008 года. Сеть АЗС SOCAR насчитывает 59 АЗС и два нефтеналивных бункеровщика, которые расположены в 11 областях страны.