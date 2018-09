Samsung QLED TV – удовольствие от просмотра и ничего лишнего

Еще 10 лет назад квартира, забитая дорогой, громоздкой мебелью и техникой, была признаком достатка. Огромные столы и стулья в маленьких гостиных и просторные диваны, из-за которых зачастую просто было негде развернуться, были распространенным явлением. Сегодня мы стараемся избавиться от нагромождённости и освободить больше места для себя. Каждая вещь в нашем интерьере четко гармонирует друг с другом и радует глаз. Выбирая технику, мы опираемся не только на технические характеристики продукта, но и тщательно выбираем цвет, фасон и дизайн.

QLED телевизоры от Samsung - это не только отличное качество изображения, но также универсальный минималистический дизайн, подходящий под любой интерьер. "See nothing else" - именно под этим слоганом компания Samsung представила нам QLED телевизоры 2018 года. По задумке корейской компании, ничего не должно отвлекать вас от изображения на экране. Чистый, лаконичный 360-градусный дизайн QLED-телевизоров Samsung позволяет владельцам полностью погружаться в свой любимый контент. Идеальный металлический корпус и дизайн без рамок - это впечатления без границ.

Новые телевизоры оснащены специальным креплением No Gap, которое позволяет аккуратно и просто установить гладкую металлическую раму дисплея на стену. Каждый телевизор также совместим со множеством изящных подставок, специально разработанных для Samsung. Предназначенные для жилых помещений различных форматов подставки позволят телевизору идеально смотреться и качественно транслировать изображение под любым углом. Кроме того, они дают пользователям свободу устанавливать свой телевизор там, где подходит их образу жизни.

Если раньше телевизор просто был небольшим "ящиком в комнате", то сейчас это - "украшение" всего пространства. Но в выключенном состоянии это украшение выглядит больше как черное пятно на стене, и если задуматься, то большую часть времени телевизор выключен, а значит, нас постоянно окружают большие черные экраны. Поэтому при создании телевизоров Samsung QLED использовался дизайн, который изящно гармонировал бы с окружающей обстановкой, даже в выключенном состоянии. Так был представлен новый режим Ambient Mode. Ambient Mode расширяет возможности телевизора и превращает его в домашний информационный центр, который отображает новости, погоду и т.д. Технология также определяет цвет и изображение на стене за телевизором и может "слиться" с поверхностью. Благодаря этому пользователи больше не увидят обычный чёрный экран выключенного телевизора. Для этого просто необходимо сфотографировать телевизор смартфоном, захватив ближайшие участки стен, и вот, в Аmbient режиме Samsung QLED "слился" со стеной, повторяя ее фактуру.

Телевизоры Samsung QLED обеспечивают высочайшее качество изображения и создают ощущение согласованности пространства, позволяя экрану телевизора легко вписаться в интерьер.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung QLED можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.