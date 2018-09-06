В Азербайджане вновь подорожало золото

В четверг цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, стоимость унции золота шестого сентября выросла по сравнению со средой на 6,613 маната, составив 2035,6395 маната, серебра - на 0,0408 маната, до 24,0932, платины - на 6,5705 маната, до 1332,392 маната, палладия - снизилась на 17,4165 маната, до 1658,741 маната.

Название 06.09.18 05.09.18 Золото XAU 2035,6395 2029,0265 Серебро XAG 24,0932 24,0524 Платина XPT 1332,392 1325,8215 Палладий XPD 1658,741 1676,1575

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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