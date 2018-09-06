В Азербайджане вновь подорожало золото

6 сентября 2018 09:48

В четверг цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, стоимость унции золота шестого сентября выросла по сравнению со средой на 6,613 маната, составив 2035,6395 маната, серебра - на 0,0408 маната, до 24,0932, платины - на 6,5705 маната, до 1332,392 маната, палладия - снизилась на 17,4165 маната, до 1658,741 маната.

Название

06.09.18

05.09.18

Золото

XAU

2035,6395

2029,0265

Серебро

XAG

24,0932

24,0524

 

Платина

XPT

1332,392

1325,8215

Палладий

XPD

1658,741

1676,1575

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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