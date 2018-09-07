Ягуб Эйюбов: За 15 лет в экономику Азербайджана инвестировано $236 млрд - ФОТО
7 сентября 2018 09:47 1 685
Объем инвестиций в экономику Азербайджана с 2003 по 2017 годы из всех источников составил 236 миллиардов долларов. Об этом, на проводимом в пятницу Азербайджанском форуме по конкурентоспособности, сказал первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, половина этой суммы пришлась на зарубежные инвестиции.
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