PG начинает партнерство с АФФА

Компания P&G, цель которой заключается в воспитании здоровых поколений, считающая своим долгом поддержку спорта и спортсменов, предприняла еще один шаг в поддержку спорта в Азербайджане. Вернее, предпримет. В ближайшие дни между компанией P&G и АФФА будет подписано соглашение о партнерстве.

P&G и АФФА уже договорились о сотрудничестве. Соглашение охватит игры национальной команды в отборочном туре Лиге наций УЕФА и Чемпионата Европы.

Лига наций УЕФА - новое состязание, предусмотренное для национальных сборных. Турнир будет организовываться в рамках существующего международного календаря соревнований раз в два года. Первый розыгрыш состоится в сезон 2018/19. Цель состязания - содействие устойчивому успеху национальных сборных по футболу и усиление конкуренции на играх. В компактном формате, где каждая игра может иметь решающее значение, от команд требуется максимальная бдительность в ходе всех противостояний.

Наша сборная, вошедшая в группу D, встретится в Баку с командами Косово (7 сентября), Мальты (14 октября) и Фарерских островов (17 ноября).

Партнерство между P&G и АФФА посвящено 20-летию деятельности компании в Азербайджане. За этот период P&G внесла большой вклад в экономическую жизнь нашей страны, а благодаря своим социальным проектам повлияла и улучшила жизнь нашего народа.

В 2012 году компания поддержала нашу команду на Олимпийских играх в Лондоне, тем самым заложив основу почетного партнерства с Национальным Олимпийским Комитетом Азербайджана. Запустив с той же целью в 2015 году кампанию "Для мам!", компания стала официальным партнером первых Европейских игр в Баку, провозгласив, что "За каждым успехом стоит бесценная поддержка мам".

Компания также поддержала олимпийскую сборную Азербайджана и на Играх Исламской Солидарности в 2017 году и разделила вместе со спортсменами радость первенства в столь широкомасштабном состязании.

P&G желает национальной сборной Азербайджана успехов в турнирах Лиги наций, а азербайджанскому футболу - дальнейшего развития!

О Procter & Gamble (P&G)

Продукцию P&G используют приблизительно 5 миллиардов человек по всему миру. Компания является владельцем одного из самых мощных ассортименов продукции, состоящего из таких надёжных, качественных и передовых брендов, как Pampers®, Tide®, Ariel®, Head & Shoulders®, Always®, Pantene®, Fairy®, Blend-a-med®, Oral-B®, Gillette®, Safeguard®. Представительства P&G действуют приблизительно в 70 странах мира. Для получения более подробной информации о компании P&G и её брендах и прочитать самые свежие новости, посетите сайт www.pg.com.