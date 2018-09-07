К "Южному газовому коридору" могут подключиться страны Центральной и Западной Европы

7 сентября 2018 11:49

К проекту "Южный газовый коридор" в перспективе могут подключиться страны Центральной и Западной Европы.

Об этом на проводимом в пятницу Азербайджанском форуме по конкурентоспособности сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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