К "Южному газовому коридору" могут подключиться страны Центральной и Западной Европы
7 сентября 2018 11:49 182
К проекту "Южный газовый коридор" в перспективе могут подключиться страны Центральной и Западной Европы.
Об этом на проводимом в пятницу Азербайджанском форуме по конкурентоспособности сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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