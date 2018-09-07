Новые возможности для пользователей «Genc OL!» от стартапа Onbranch

Центр Инноваций и Предпринимательства Barama, созданный лидером рынка мобильной связи Azercell Telekom с целью поддержки развитию среды для предпринимательства молодежи в стране, поддерживает деятельность очередного локального стартапа. В соответствии с новым проектом, предоставленным стартапом Onbranch, в одноименное мобильное приложение будет интегрирована программа лояльности "Genc OL!" компании Azercell. Таким образом, подписчики "Genc OL!" смогут мгновенно получать информацию о скидках и рекламных акциях поблизости, загружая приложение Onbranch. Кроме того, именно через приложение Onbranch подписчики получат возможность установить более тесный и продуктивный контакт с платформой "Genc OL!", частью которой они являются. Благодаря техническим возможностям стартапа предполагается, что система лояльности станет более гибкой, эффективной и доступной. Для того, чтобы подключиться к программе лояльности и пользоваться выгодными скидками, подписчикам тарифа необходимо перейти по ссылке https://onbranch.com/gencol.

Отметим, что Onbranch является одним из проектов, поддерживаемых "Baku Business Factory", который стал победителем конкурса "Seedstars World", проведенного при организационной поддержке Центра Инноваций и Предпринимательства Barama при Azercell Telekom и содействии PASHA Bank, Центра Патентов и Товарных Знаков, Посольства Швейцарии в Азербайджане, а также Университета ADA, был выбран лучшим стартапом Азербайджана.

Целью Центра Barama, который активно занимается продвижением инноваций в бизнес-среде Азербайджана и развитием цифровых и предпринимательских экосистем является дальнейщая поддержка стартапов в создании собственного бизнеса, предоставлении инновационных услуг и привлечении новых клиентов.

Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).