Оглашены сроки завершения процедур закупок в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию

Строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Болгарию, планируется начать к концу 2018 года.

Об этом сказала министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в ходе Энергетического форума Юго-Восточной Европы в Салониках (Греция), говорится в сообщении минэнерго Болгарии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Петкова отметила, что IGB имеет геостратегическое значение для Болгарии и Юго-Восточной и Центральной Европы с точки зрения диверсификации поставок.

"Благодаря политической поддержки правительств Греции и Болгарии, а также Европейской комиссии и Соединенных Штатов, достигнут огромный прогресс в реализации проекта", - добавила министр.

Далее Петкова отметила, что источники финансирования проекта тоже определены.

По словам министра, проект уже получил грант в размере 45 миллионов евро в рамках Европейской энергетической программы восстановления, а также около 39 миллионов евро от Европейских структурных фондов для Болгарии.

"В настоящее время проектная компания активно работает над завершением процедур закупок, и мы ожидаем, что эта деятельность будет успешно завершена во второй половине года. Мы планируем начать строительство IGB к концу этого года и завершить его в 2020 году", - сказала Петкова.

Отметим, что IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.

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