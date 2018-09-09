ГТК представит отчет в связи с реформами в таможенной сфере

9 сентября 2018 11:25

12 сентября в региональном офисе Всемирной таможенной организации (ВТО) состоится пресс-конференция на тему "Реформы и результаты, проводимые в таможенных органах".

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, в конференции примет участие и руководство Государственного таможенного комитета (ГТК).

Представители средств массовой информации, желающие принять участие в пресс-конференции, должны пройти регистрацию на официальном сайте Государственного таможенного комитета до 14:00 11 сентября.

http://customs.gov.az/az/komite/events/upcoming-ev...

В заявлении ГТК говорится, что на мероприятии будет обеспечено участие только зарегистрированных журналистов.

Отметим, что региональный офис ВТО находится по адресу ул. Натика Алиева 4-а.

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