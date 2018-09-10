Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют
В понедельник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане подешевели, палладиевые слитки - подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Так, стоимость унции золота десятого сентября снизилась по сравнению с пятницей прошлой недели на 14,4755 маната, составив 2028,304 маната, серебра - на 0,0582 маната, до 23,9837 маната, платины - на 18,479 маната, до 1325,626 маната, палладия - подорожала на 4,1565 маната, до 1664,929 маната.
|
Название
|
10.09.18
|
07.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2028,304
|
2042,7795
|
Серебро
|
XAG
|
23,9837
|
24,0419
|
Платина
|
XPT
|
1325,626
|
1344,105
|
Палладий
|
XPD
|
1664,929
|
1660,7725
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Официальный курс маната на 10 сентября
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9 Сен. 22:00 4 825
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9 Сен. 10:42 3 035
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9 Сен. 12:30 2 375
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9 Сен. 17:56 2 337