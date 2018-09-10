Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют

В понедельник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане подешевели, палладиевые слитки - подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, стоимость унции золота десятого сентября снизилась по сравнению с пятницей прошлой недели на 14,4755 маната, составив 2028,304 маната, серебра - на 0,0582 маната, до 23,9837 маната, платины - на 18,479 маната, до 1325,626 маната, палладия - подорожала на 4,1565 маната, до 1664,929 маната.

Название 10.09.18 07.09.18 Золото XAU 2028,304 2042,7795 Серебро XAG 23,9837 24,0419 Платина XPT 1325,626 1344,105 Палладий XPD 1664,929 1660,7725

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.