Azer Turk Bank дал старт кампании “Погода низких процентов”

Государственный Azer Turk Bank, постоянно предлагающий клиентам кредиты на самых выгодных условиях, с целью содействия удовлетворению их материальных потребностей с 10-го сентября объявляет о начале новой кампании под названием "Погода низких процентов".

Основной целью проведения этой кампании является предоставление скидок клиентам получающим кредит, а также создание возможности легкой и удобной выплаты кредитов.

В рамках этой кампании, Банк предлагает скидку клиентам желающим получить потребительский кредит. Таким образом, на этот вид кредитов, оформляемый сроком в 12, 24 и 36 месяцев предоставляет скидка в 1% на годовую процентную ставку. Например, на период кампании кредиты сроком в 12 месяцев предоставляются не под 19% годовых, а по 18%.

Помимо этого, клиент освобождается от выплаты процентов по кредиту в первый месяц. Согласно условиям кампании, проценты по кредиту начисляются через месяц после его выдачи и сумма выплачивается на ежемесячной основе равными частями. Отметим, что проценты не взимаемые в первый месяц, также не будут добавлены к оплате процентных выплат в последующие месяцы.

Кампания продлится до 30-го сентября.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка www.azerturkbank.az , корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 777 09 45, или позвонив в Информационный центр по номеру (012) 945.