Центр «Barama» Azercell Telekom продлил срок подачи заявок на инкубационную программу

Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama" при ООО "Azercell Telekom" принял решение о продлении срока приема заявок в третью по счету инкубационную программу, принимая во внимание начало нового учебного года и высокий интерес студентов к стартап-сектору. Для того, чтобы принять участие в "Инкубационной Программе Barama 2018" желающим превращать свои инновационные идеи в бизнес и построить успешную карьеру необходимо до 30 сентября перейти по ссылке gate.barama.az и зарегистрироваться, заполнив форму онлайн-заявки. После регистрации Центром Barama будут оценены проекты стартапов, отобранные команды будут приглашены на второй этап, где представят свои проекты в форме бизнес-планов и презентаций. Команды, успешно прошедшие отбор на данном этапе, в итоге получат шанс реализовать свои проекты в Центре Инноваций и Предпринимательства "Barama". В конце 6-месячной инкубационной программы самому успешному стартапу может представиться шанс подписать контракт с Azercell о закупке компанией товара и услуг на сумму в 5000 AZN в качестве корпоративного клиента, а также участвовать на конференции "The Next Web Conference" - одной из самых престижных конференций мира технологий, которая будет проходить в столице Нидерландов, Амстердаме, с покрытием компанией всех расходов. Инкубационная программа включает Информационные Технологии, Виртуальные Игры, Медиа, Технологии Здравоохранения (MedTech), Интернет Вещей (IoT), Финансовые Технологии (FinTech), Инновационные решения в сельском хозяйстве (AgTech), Виртуальную Реальность (VR), Расширенную Реальность (AR), Искусственный Интеллект (AI), Облачных Вычислений (Cloud computing) и Бизнес-решений.

"Инкубационная Программа Barama 2018" реализуется Центром Barama Azercell Telekom и "PASHA Bank", создавая возможность превращать инновационные идеи в стартапы, а существующие стартапы в успешные компании. Проект нацелен на развитие стартапов и цифровой экосистемы в стране, предоставляя резидентам-стартапам бесплатную административную поддержку, профессиональные консультационные услуги, тренинги и возможность установить тесные деловые отношения с профессиональной бизнес-сетью в течение 6 месяцев. Более подробно с требованиями и правилами можно ознакомиться на сайте www.barama.az.

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ООО "Azercell Telekom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).