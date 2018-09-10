Азербайджан полностью выполнил условия соглашения ОПЕК+ в августе

Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в августе составила 774 тыс. баррелей. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики, передает Day.Az.

По данным, из них 716 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 58 тыс. баррелей - на конденсат. Экспортировано 641 тыс. баррель сырой нефти, 58 тыс. баррелей конденсата и 19 тыс. баррелей нефтепродуктов в день.

Министерство предоставило данные по ежесуточной нефтедобыче совместной технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК.

Отметим, что в январе текущего года ежесуточная добыча в Азербайджане составила 814,6 тыс. баррелей, в феврале - 806 тыс. баррелей, в марте - 794 тыс. баррелей, в апреле - 785,7 тыс. баррелей, в мае - 801 тыс. баррелей, в июне - 792 тыс. баррелей, в июле - 773 тыс. баррелей.

Напомним, что 30 ноября 2016 года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей - до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря члены ОПЕК и 11 стран, не входящих в структуру, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. 30 ноября прошлого года на 173-ем заседании Совета министров ОПЕК стороны договорились продлить соглашение еще на 9 месяцев, до конца 2018 года. Азербайджан также присоединился к новому соглашению. 23 июня текущего года на 4-м заседании министров ОПЕК и стран вне картеля достигнута договоренность об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Азербайджан поддержал данное решение, вступившее в силу с 1 июля.

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