В Баку пройдет азербайджано-чешский бизнес-форум

11 сентября 2018 09:11

В Баку 12 сентября пройдет азербайджано-чешский бизнес-форум, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии примут участие чешские предприниматели, действующие в различных сферах экономики.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в январе-июле составил 473 миллиона долларов, из которых почти 394,3 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Чехию.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az