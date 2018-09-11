В Баку пройдет азербайджано-чешский бизнес-форум
11 сентября 2018 09:11 193
В Баку 12 сентября пройдет азербайджано-чешский бизнес-форум, сообщает Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В мероприятии примут участие чешские предприниматели, действующие в различных сферах экономики.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Чехией в январе-июле составил 473 миллиона долларов, из которых почти 394,3 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции в Чехию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:30 276
Официальный курс маната на 11 сентября
10 сентября 18:25 267
Азербайджан полностью выполнил условия соглашения ОПЕК+ в августе
-
10 Сен. 15:30 5 442
-
10 Сен. 12:59 4 288
-
10 Сен. 22:35 3 950
-
10 Сен. 14:59 3 424
-
10 Сен. 14:24 3 133