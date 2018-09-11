Kapital Bank провел очередной тренинг для пенсионеров

Как сообщалось ранее, при поддержке Kapital Bank инициативной группой "Üçüncü Bahar" ("Третья весна") был организован центр для пенсионеров "Yaşa" ("Живи!"), который функционирует при Министерстве труда и социальной защиты населения. Центр расположен в департаменте Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты (поселок Бакиханов, ул. Б. Буньятова, 12).

На прошлой неделе Kapital Bank провел очередной тренинг по финансовой грамотности пенсионеров. Пенсионеры участвовали в тренинге "Использование платежных карт и правила безопасности", представленным пресс-секретарем Kapital Bank Парвизом Садраддиновым. В информационных материалах указана подробная информация о пенсионных картах, банкоматах, ПИН-коде и ПОС-терминалах. Дополнительно объясняется, что необходимо делать при случае, если карта украдена или потеряна.

Основной целью центра "Yaşa" является организация соответствующих мероприятий с целью предоставления досуга для людей пенсионного возраста, обеспечения активного участия пожилых людей в социально-экономической, политической и культурной жизни страны, а также возможностей для их образования и занятости. В настоящее время более 300 человек являются активными членами центра. В обучениях, которые бывают посвящены различным темам, каждый раз принимают участие около 40-50 человек.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.