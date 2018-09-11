В Азербайджане подорожали эти драгметаллы

11 сентября 2018 10:06

Во вторник цены на банковские металлы в Азербайджане подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, стоимость унции золота десятого сентября выросла по сравнению с понедельником на 1,4535 маната, составив 2029,7575 маната, серебра - на 0,0665 маната, до 24,0502 маната, платины - на 15,1895 маната, до 1340,8155 маната, палладия - на 1,445 маната, до 1666,374 маната.

Название

11.09.18

10.09.18

Золото

XAU

2029,7575

2028,304

Серебро

XAG

24,0502

23,9837

 

Платина

XPT

1340,8155

1325,626

Палладий

XPD

1666,374

1664,929

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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