В Азербайджане подорожали эти драгметаллы

Во вторник цены на банковские металлы в Азербайджане подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, стоимость унции золота десятого сентября выросла по сравнению с понедельником на 1,4535 маната, составив 2029,7575 маната, серебра - на 0,0665 маната, до 24,0502 маната, платины - на 15,1895 маната, до 1340,8155 маната, палладия - на 1,445 маната, до 1666,374 маната.

Название 11.09.18 10.09.18 Золото XAU 2029,7575 2028,304 Серебро XAG 24,0502 23,9837 Платина XPT 1340,8155 1325,626 Палладий XPD 1666,374 1664,929

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook