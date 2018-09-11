В Азербайджане подорожали эти драгметаллы
Во вторник цены на банковские металлы в Азербайджане подорожали, следует из данных, опубликованных Центральным банком.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Так, стоимость унции золота десятого сентября выросла по сравнению с понедельником на 1,4535 маната, составив 2029,7575 маната, серебра - на 0,0665 маната, до 24,0502 маната, платины - на 15,1895 маната, до 1340,8155 маната, палладия - на 1,445 маната, до 1666,374 маната.
|
Название
|
11.09.18
|
10.09.18
|
Золото
|
XAU
|
2029,7575
|
2028,304
|
Серебро
|
XAG
|
24,0502
|
23,9837
|
Платина
|
XPT
|
1340,8155
|
1325,626
|
Палладий
|
XPD
|
1666,374
|
1664,929
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
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