В Азербайджане начала работу первая школа дизайна

В Азербайджане уже начала работу первая школа дизайна "Azərbaijan Digital Arts School (ADAS)".

Главной целью недавно открывшейся школы является развитие и повышение стандартов в сфере графического и веб-дизайна, а также кодирования. Здесь дизайн преподается на академическом уровне. Преподавание ведется профессионалами, которые подходят к образовательному процессу как с практической, так и теоретической стороны.

Делясь информацией об ADAS, авторы идеи и учредители Элмибек и Рашад Гафарзадэ подчеркнули, что она является первой цифровой школой в Азербайджане, в которой студенты смогут получить профессиональные знания по преподаваемым предметам.

Занятия в "ADAS" проводятся по двум направлениям: кодирование и дизайн.

В сфере графического дизайна преподаются такие предметы как софтинг (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects), история графического дизайна, иллюстрация, скетчинг, графический моушн-дизайн.

В сфере же веба преподаются такие предметы как Frontend (HTML, CCS, Javascript) и Backend (PHP və MySQL).

Занятия по графическому дизайну проводятся на основе системы образования ведущих школ в этой сфере.

После оплаты студентам предоставляется возможность свободно посещать выбранные уроки.

Наряду с этим, опытными лекторами преподаются основы типографии. Набор в школу ведется по двум возрастным группам - студенты от 13-ти до 16-ти лет и студенты старше 16-ти лет.

Период обучения длится 3 года.

По окончании первого года обучения выдается сертификат, а студентам получившим полное трехлетнее образование, выдается диплом. Также для студентов, окончивших школу с высокими результатами, будут создаваться условия для обеспечения их работой.

Любой желающий может записаться на занятия.

Период обучения будет длиться с октября по июнь.

Адрес: Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 108.

Телефон: 012-408-54-34.

(050/055) 306-54-34.

https://www.facebook.com/adasium/

https://adas.az/