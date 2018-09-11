BP о ходе разработки месторождения "Шах Дениз-2"

Работы в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз-2" продвигаются с опережением графика.

Об этом во вторник заявил журналистам региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы начали добычу с четырех скважин с платформы "Браво". В течение последующих месяцев мы эти скважины должны очистить. Необходимо время, чтобы понять, какие еще изменения нужно внести и использовать этот опыт при начале добычи с других скважин. Отмечу, что все наши ожидания, связанные с проектом, оправдываются. Мы опережаем график, который определили в начале года", - отметил Джонс.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook