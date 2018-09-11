BP о ходе разработки месторождения "Шах Дениз-2"
11 сентября 2018 11:38 186
Работы в рамках второй стадии разработки месторождения "Шах Дениз-2" продвигаются с опережением графика.
Об этом во вторник заявил журналистам региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы начали добычу с четырех скважин с платформы "Браво". В течение последующих месяцев мы эти скважины должны очистить. Необходимо время, чтобы понять, какие еще изменения нужно внести и использовать этот опыт при начале добычи с других скважин. Отмечу, что все наши ожидания, связанные с проектом, оправдываются. Мы опережаем график, который определили в начале года", - отметил Джонс.
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