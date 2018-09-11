В Баку проходит международная конференция "Энергетические возможности и вызовы будущего"

В Баку стартовала международная конференция "Энергетические возможности и вызовы будущего".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, глава делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской ассамблее НАТО Осман Ашкын Бак, выступая на мероприятии, рассказал о Трансанатолийском газопроводе (TANAP).

"TANAP - стратегический проект для Турции и Азербайджана, который реализован благодаря политической воле двух стран. Он важен для расширения сотрудничества в энергосекторе. TANAP - не единственный совместный проект лидеров Турции и Азербайджана. Проекты основного экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс являются ярким примером совместных усилий, поскольку в мире нет более близких друг другу государств, чем Турция и Азербайджан", - сказал он.

Турецкий гость подчеркнул, что строительство нефтеперерабатывающего завода STAR в Турции успешно продолжается также благодаря инвестициям Азербайджана.

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