Качественное обслуживание клиентов от Nar в соцсетях

Nar является одной из крупнейших местных телекоммуникационных компаний в плане предоставления абонентского обслуживания посредством социальных сетей. Таким образом, используя страницы мобильного оператора в социальных сетях, абоненты могут пользоваться разнообразными услугами, такими как изменение тарифа, обновление интернет-пакета, подписка на новые услуги или деактивация сервисов, работа с номерами, получение подробной информации о входящих вызовах и сообщениях, настройки для телефона, маршрутизатора или других устройств, решение технических проблем, дисконтные кампании, участие в конкурсах и других мероприятиях и т.д.

Отметим, что ответы на 25% запросов обычно предоставляются в течение первой минуты, в то время как ответы на 83% остальных запросов предоставляются в течение первых 10 минут. Клиенты Nar отправляют свои вопросы посредством страниц оператора в Facebook, Twitter или Instagram, а также на электронную почту и онлайн-чат, и получают ответ в течение короткого времени. 81% запросов приходится на страницу Nar в Facebook.

Обычно в случае возникновения каких-либо вопросов абоненты обращаются в центр обслуживания. Однако, абоненты Nar, в качестве альтернативы, могут воспользоваться высококачественным обслуживанием на страницах мобильного оператора в социальных сетях. На вопросы, заданные пользователями, отвечают представители команды социальных медиа оператора, в течение короткого периода времени. Абоненты могут сэкономить свое время и получить подробный ответ о продуктах и услугах Nar на постоянной основе и в любом месте. Для этого следует всего лишь обратиться в онлайн-обслуживание.

Клиенты в роуминге также могут использовать эту уникальную возможность, предоставляемую оператором Nar. Мобильный оператор продолжает оперативно реагировать на вопросы своих абонентов.

Более подробную информацию о клиентском обслуживании мобильного оператора можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2,1 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.