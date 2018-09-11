Крупнейший ж/д оператор Юго-Восточной Европы присоединился к Транскаспийскому маршруту

Grampet Group, крупнейший железнодорожный и логистический оператор Румынии и Юго-Восточной Европы, присоединился к Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ). Об этом сообщают румынские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, это первая европейская компания, которая присоединилась к ТМТМ.

Президент Grampet Group, слова которого приводят СМИ, отметил, что ТМТМ позволит трансформировать Румынию в логистическую платформу Европы и Азии, создать 100 тысяч новых рабочих мест и способствовать поступлению в государственный бюджет свыше одного миллиарда евро.

ТМТМ является инициативой транспортно-логистических компаний из Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции для перевозки грузов из Китая в Европу.

Как ранее сообщал Trend заместитель председателя правления Казахстанских железных дорог Максат Кабашев, потенциал роста товарооборота в регионе ТМТМ составляет от 646 до 922 миллиардов долларов к 2020 году, что в грузовом потенциале эквивалентно 300 тысячам контейнеров.

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