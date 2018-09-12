SOCAR: ЮГК не стремится конкурировать с проектами "Газпрома" в Европе

Проект "Южного газового коридора" (ЮГК) не стремится конкурировать с газовыми проектами с участием "Газпрома" в Европе, все трубопроводы будут востребованы на фоне растущего спроса на энергоносители, заявил заместитель вице-президента азербайджанской госкомпании SOCAR Виталий Беглярбеков в рамках своего визита в Вашингтон. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы много лет сотрудничаем с "Газпромом", с другими российскими компаниями - много раз звучал сегодня "Лукойл". У нас прекрасные отношения с "Роснефтью". У вас [в России] масса азербайджанцев-нефтяников работает, и не только нефтяников. И это прекрасная и солидная база для хороших отношений", - цитирует РИА Новости Беглярбекова.

Как отметил топ-менеджер SOCAR, рынки, на которых работает компания или хочет работать - на них уже присутствует "Газпром": "И ни один контракт, который мы заключали, ни в коей мере не повлиял на те контракты, которые заключает "Газпром"".

Поэтому, отметил он, "все слова о том, что один проект мешает другому, - это абсолютная неправда". "Другое дело, что это, конечно, рынок - это работа. Мы должны учитывать то, что они ["Газпром"] делают, они должны учитывать то, что мы делаем. Но я не вижу ничего противоестественного в тех отношениях, которые сложились между нашими компаниями и странами", - добавил Беглярбеков.

Собеседник РИА Новости отмечает, что в будущем можно будет говорить о цели поставок газа в объемах 25-30 миллиардов кубометров в год, при том, что у "Газпрома" поставок около 200 миллиардов кубометров газа в год на европейском направлении, и объемы постоянно растут.

"Да нет никакой конкуренции. И мы постоянно пытаемся это всем объяснять - у нас газ продан. Покупатели его купили. Цены определили. Никакой конкуренции как таковой нет. У "Газпрома" есть своя ниша, у нас - своя. Потребность все время растет. Только к 2020 году по трубе будет поставляться 25-30 миллиардов кубометров газа в разных направлениях, начиная с Азербайджана - Азербайджан тоже потребляет. Грузия потребляет, Турция потребляет... Любителям гигантомании здесь никаких сенсаций искать не нужно. Как эта пропорция будет меняться к 2020 году, я вам сказать не могу. Но то, что никаких противоречий у нас с "Газпромом" не было, и мы не хотим, чтобы они были - это однозначно", - заверил топ-менеджер.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

29 мая в Баку прошла церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.