Центробанк Азербайджана проведет очередной депозитный аукцион
12 сентября 2018 09:49 140
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) в среду состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 300 миллионов манатов. Об этом сообщает БФБ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На аукцион будут выставлены три миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот - десятого октября 2018 года.
Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.
Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.
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