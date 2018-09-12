12 сентября вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
12 сентября 2018 11:33 120
В новом номере газеты читайте:
Страна может полностью обеспечить себя продуктами питания,
В Баку запустят новую станцию метро,
Уборка урожая винограда близка к завершению,
Культурные образцы найдены во время раскопок в Гёйгёле и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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