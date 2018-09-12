12 сентября вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.

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Страна может полностью обеспечить себя продуктами питания,

В Баку запустят новую станцию метро,

Уборка урожая винограда близка к завершению,

Культурные образцы найдены во время раскопок в Гёйгёле и т.д.

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